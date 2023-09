Jong AZ ten onder tegen ADO Den Haag ondanks snelle voorsprong

Na blessureleed keerden Mexx Meerdink, Wouter Goes en Lewis Schouten terug in de basis van Jong AZ. Het was Jayden Addai, die binnen vier minuten al scoorde. Hij kreeg de vrije doortocht en schoot raak, zijn zesde goal in vier duels. Jort van der Sande trok de stand gelijk, waarna Matteo Waem voor de rust 2-1 maakte.

In de tweede helft ging van kwaad tot erger voor Jong AZ. Van der Samde en Waem maakten allebei nog een doelpunt, waardoor het 4-1 werd. Jurre van Aken zorgde in de tegenstoot nog voor gevaar, net als Ricuenio Kewal en Sem Dekkers. Alledrie zagen hun kansen niet benut worden, waardoor de stand niet veranderde.