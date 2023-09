'Gigantische knal' zorgt voor enorme schrik bij Patricia, auto ramt gevel van haar woning

Patricia was net begonnen aan haar lunch toen het pal voor haar woning misging: een auto reed dwars door de heg die haar tuin van de straat scheidt, en ramde de voorgevel. Ze zag het niet gebeuren, maar hoorde het wel. "Ik keek net de andere kant op", vertelt ze in gesprek met NH. "Bizar hoor, dan zie je ineens een auto in de gevel staan."

Het mag een klein wonder heten dat niemand gewond is geraakt, vertelt ze. "Want de verwarming is eraf geklapt, we kregen zelfs water in ons gezicht. Als er net iemand bij de gevel had gelopen, was het anders afgelopen." Een van de ruiten is bovendien gebarsten, maar niet aan diggelen. "Anders hadden we misschien glas in ons gezicht gehad, we hebben geluk gehad."