Cor Bakker neemt na 6,5 jaar afscheid van NH Radio

6,5 jaar lang was de pianist, componist en orkestleider als presentator te horen. Nu vindt hij het tijd voor iets anders. Karin Bloemen was bij de allereerste uitzending van Bakker: "En dan kan ik nu niet wegblijven bij je afscheid, Cor!". Speciaal zong ze twee nummers, waaronder 'Wat Voorbij Is'.

Wat hij nu het voorbij is precies zal gaan doen, is nog niet bekend. Maar wel verzekert hij de luisteraars dat hij nog niet met pensioen gaat. "Hou me in de gaten (...) Ik ga gewoon nog overal spelen in het land, op theater. En wellicht ook wel op de radio of televisie.". Hij bedankte de collega's, leiding van NH Radio en de luisteraars. Als afsluiter speelde hij een eigen pianostuk.

De laatste aflevering van 'De Keuze van Cor' is te beluisteren via deze link.