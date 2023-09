Wéér puntenverlies Ajax: Amsterdammers spelen gelijk tegen Fortuna Sittard

In vergelijking met de verloren wedstrijd tegen Ludogorets stonden vier nieuwelingen in de basis bij Ajax. Josip Sutalo, Gaston Avila, Georges Mikautadze en Kristian Hlynsson hun basisdebuut. De Amsterdammers begonnen niet scherp in Sittard. Fortuna kreeg een strafschop na een overtreding van Devyne Rensch op Tijjani Noslin. De aanvaller ging zelf achter de bal staan en schoot hoog over.

Na de slordige openingsfase kroop Ajax steeds meer uit de schulp. Zo probeerden Brian Brobbey, Benjamin Tahirovic en Hlynsson het een paar keer van afstand, al leverde dat weinig echt gevaar op. De Amsterdammers leken vlak voor rust tóch op voorsprong te komen via Brobbey. De spits ontsnapte aan de verdediging van Fortuna door een dieptepass en schoot raak. Hij deed dat uit buitenspelpositie, waardoor het 0-0 bleef.

