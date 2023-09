Piepjong FC Volendam blijft puntloos na nederlaag tegen volwassen FC Twente

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

FC Twente kreeg de eerste kansen van de wedstrijd uit een vrije trap die net naast ging en een diep gestoken Manfred Ugalde, maar na tien minuten kroop Volendam uit zijn schulp. Lequincio Zeefuik werd twee keer gezocht met een voorzet vanaf de zijkant, maar kwam beide keren net niet bij de bal. Het gevolg was dat de wedstrijd een gelijkopgaande strijd werd met na 25 minuten de grootste kans voor de wedstrijd voor Kuol. Hij werd weggestuurd aan de linkerkant, maakte de actie naar binnen en zag zijn inzet nog geen halve meter langs de kruising zeilen.

Achterstand

Een curieus moment na iets meer dan een half uur. Ugalde leek Damon Mirani op zijn achterhoofd te slaan in een duel. Het leek een rode kaart te kunnen zijn, maar de arbitrage oordeelde dat er niets aan de hand was. Twee minuten later opende Sem Steijn de score voor de Tukkers. Hij werd weggestoken en schoot de 0-1 binnen via het been van een Volendammer. De beste kans was opnieuw voor Kuol. In de blessuretijd van de eerste helft werd hij weggestuurd met een dieptepass waarna hij één-op-één met doelman Unnerstall ging, maar hij schoot rakelings voorlangs.

Met dezelfde elf namen kwam Volendam uit de kleedkamer, maar echt scherp waren ze niet. Sem Steijn kreeg een dot van een kans nadat het in de opbouw mis ging. Zijn rollertje ging slechts centimeters naast het doel van Backhaus. Ruim tien minuten voor tijd leek Volendam een penalty tegen te krijgen na een ingreep van debutant Francisco Reyes Marizan, maar de VAR besloot de beslissing terug te draaien.