Liveblog: Vitesse - AZ (0-0), FC Volendam verliest van FC Twente en Ajax morst punten bij Fortuna

Een bomvolle zondag met veel voetbal. FC Volendam en Ajax trapten af om 14.30 uur. Volendam speelt thuis tegen FC Twente, terwijl Ajax in Sittard aantrad tegen Fortuna. We hebben live voetbal met Vitesse - AZ én ADO Den Haag - Jong AZ, vanaf 17.00 uur volg je die wedstrijden live in onze radio-uitzending. Bij de beslissende wedstrijd in de play-offs in het honkbal tussen HCAW - Amsterdam Pirates (1-1), zijn we ook aanwezig.