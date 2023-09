Automobilist ramt stilstaande auto op kruispunt Vijfhuizen en slaat op de vlucht

Share to Nextdoor

Op een kruising in Vijhuizen is vannacht een auto achterop een stilstaande auto geknald. De veroorzaker van het ongeluk is vervolgens gevlucht. Van de doorrijder ontbreekt nog elk spoor.

Foto's: Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

Het ongeluk gebeurde rond twee uur vannacht bij een verkeerslicht op de Drie Merenweg, ter hoogte van de Vijfhuizerweg. Daar reed de automobilist vol in op een auto die voor rood licht stond te wachten, bevestigt een politiewoordvoerder. De veroorzaker trapte vervolgens het gaspedaal weer in en maakte zich uit de voeten. Vermoedelijk reed de persoon in een rode Fiat 500, die bij het ongeluk flink moet zijn beschadigd. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang. Er raakte niemand gewond bij het ongeluk.

