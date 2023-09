Vuurwerkshow Aalsmeer geplaagd door computerstoring: "Het was wel even zweten"

Het vuurwerkspektakel op de Westeinderplassen dat de Aalsmeerse feestweek inluidt, ging dit jaar moeizaam van start. Duizenden bezoekers van 'Vuur en Licht' keken verward om zich heen toen gisteravond voor de derde keer werd afgeteld tot het begin van de vuurwerkshow. Een deel van de pijlen was toen al de lucht in gegaan.

Even voor 23:00 uur verzamelde een grote menigte zich bij de Aalsmeerse watertoren om de vuurwerkshow vanaf de kant te bekijken. Het Aalsmeerse vuurwerk is één van de grotere vuurwerkevenementen van Nederland en staat in de top 3 van mooiste vuurwerkshows. Normaal gesproken verloopt de show dan ook vlekkeloos, maar dat was dit jaar wel anders.

Computerstoring

"De muziek en het vuurwerk zijn gekoppeld, maar door een computerstoring moest de band herstart worden", legt Ap Eigenhuis van de organisatie uit aan NH. "En toen was een deel van het vuurwerk al weg."

Nadat de computer opnieuw was opgestart, werd er opnieuw afgeteld en ging ook het resterende vuurwerk de lucht in. "Voor de vuurwerkman was dat wel even zweten", zegt Eigenhuis.