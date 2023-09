Chique Hilversumse zorgvilla viert 12,5 jarig bestaan met 105 jaar oude bewoner

Groot feest bij villa Marijke Elisabeth in Hilversum, want de particuliere zorginstelling bestaat deze week 12,5 jaar. Extra bijzonder is dat de, naar eigen zeggen, oudste inwoner van Hilversum hier woont. NH nam een kijkje in de chique villa én sprak de 105 jaar oude vrouw.

Bubbels, hapjes en live muziek afgelopen vrijdag in de zorgvilla aan de Oranjelaan. Allemaal geregeld door Jeroen Boekel, de locatiemanager. Boekel: "Het is heel bijzonder om hier te werken. We kunnen alle mensen hier écht aandacht geven en dat is helemaal niet vanzelfsprekend in een zorginstelling."

Wonen in de villa is niet goedkoop. Omdat het een particuliere instelling is, vallen de maandelijkse kosten een stuk hoger uit dan 'normale' zorghuizen. Boekel is zich daar bewust van. "Het is heel erg dat we niet iedereen deze zorg kunnen bieden. Hopelijk is dat in de toekomst anders."

Levenslessen

De 105 jaar oude mevrouw Den Boesterd, naar eigen zeggen de oudste inwoner van Hilversum, bleef tijdens het grote feest eerst nog even op haar kamer. Daar luistert ze het liefst de hele avond naar een luisterboek. Ze kon wel even tijd vrijmaken om met ons te praten, maar: 'of ze wel onder haar dekentje mocht blijven liggen, want ze had zulke koude handen'.

In de video bovenin het gesprek met Den Boesterd, waarin ze ook nog wat wijze lessen voor ons had.