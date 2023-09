Explosies bij autobrand gefilmd: "IJburg wordt steeds onveiliger"

Een auto op de Jan Vrijmanstraat op IJburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag verwoest door brandstichting. De dochter van de eigenaren hoopt dat getuigen zich melden bij de politie.

De brand vond rond 1.10 uur plaats. Op een video die gemaakt is door een bewakingscamera bij een voordeur, die ook op sociale media zijn verspreid, is een harde knal te horen. Na bijna vijf minuten ontploft er weer wat, vermoedelijk is dat (opnieuw) vuurwerk. Omdat de camera alleen aangaat bij bewegingen in de buurt zijn de daders niet te zien.

Volgens de dochter zijn haar ouders er kapot van en is de auto hoogstwaarschijnlijk willekeurig uitgekozen. "Het wordt steeds onveiliger op IJburg", laat ze weten. Ze zegt dat er in de buurt een wegrijdende scooter is gezien, maar verder is er nog geen informatie over verdachten bekend.

Hoewel de brandweer het vuur heeft geblust, is de auto totaal verwoest. In een aantal andere delen van IJburg heeft de gemeente cameratoezicht ingesteld, de dochter van de gedupeerden hoopt dat dat in deze straat ook gaat gebeuren.