Honkballers Amsterdam Pirates trekken stand gelijk in play-offs tegen HCAW

Hierdoor is de stand in de best-of-five serie 1-1. Amsterdam kwam in de eerste inning op voorsprong. In de vierde inning werd er weer een punt gescoord. In de vijfde inning kwam HCAW langszij door twee man over de thuisplaat te krijgen, maar de Amsterdammers trokken aan het langste eind door in de zesde en zeven inning te scoren.

Pitchers

Bij HCAW stond Kaj Timmersmans de hele wedstrijd op de heuvel. Bij Amsterdam pitchten Nelmerson Angela en Sven van de Sanden. De derde wedstrijd staat morgen in Bussum op het programma.

In de andere play offs won Neptunus met 3-1 van Twins Oosterhout. Hierdoor staan de Rotterdammers met 2-0 voor in de serie.