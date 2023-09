Nu al voorbereidende werkzaamheden voor ondertunneling A10 Zuid

Hoewel er over een paar jaar pas begonnen wordt aan de ondertunneling van de A10 Zuid voor het project Zuidasdok, vinden er nu al voorbereidende werkzaamheden plaats. Het gaat om een proef om te zien hoe de ondergrond het best vrij kan worden gemaakt.

Een bouwbedrijf schrijft op Facebook dat obstakels als kabels, leidingen en groutankers (een trekelement dat bestaat uit een hoogwaardige stalen staaf) weggehaald moeten worden. Naast het World Trade Center zitten nu zo’n 200 van die groutankers in de grond.

"We zijn begonnen met een proef om de beste en snelste manier van verwijdering te bepalen", schrijft het bedrijf. "De intentie is er om begin 2024 de rest van de groutankers te verwijderen."

In juli begon de aanbesteding van de tunnel, ergens deze maand worden maximaal drie bouwers geselecteerd om verdere gesprekken mee te voeren. Het is volgens de huidige planning de bedoeling om in 2027 te starten met de bouw van de tunnel, die uiterlijk 2034 af zou moeten zijn.