Zaanse en Oekraïense vrouwen maken jurk voor Prinsjesdag: "Best spannend"

Een groep Oekraïense en Zaanse vrouwen heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om Tweede Kamerlid Songül Mutluer te kleden voor Prinsjesdag. De jurk, de tas en de hoofddecoratie wordt daarna geveild voor het goede doel. Mutluer is blij met de jurk: "Ik vind 'm mooi geworden! Het was best spannend toen ik werd benaderd, want waar zeg je 'ja' tegen?"

Het was bij elkaar veel werk, zegt ze. "Bij de pasmomenten zie je soms met elkaar dat het toch even anders moet. We hebben lopen stoeien en uiteindelijk zijn we toch heel blij met het eindresultaat."

Goede doel

Na Prinsjesdag wordt de jurk geveild voor het goede doel: de oprichting van een Oekraïense weekendschool. De Stichting Oekraïense Club, een groep die zich inzet voor Oekraïense vluchtelingen in Zaanstad, wil graag dat kinderen daar meer kunnen leren over hun moederland. Daarnaast willen ze een kleine bibliotheek inrichten met boeken in de Oekraïense taal.

De materialen zijn gesponsord en de werkkosten zijn niet in rekening gebracht, zodat het opgehaalde geld volledig naar het goede doel gaat. Meebieden kan via deze link.