AFC en Koninklijke HFC winnen in de tweede divisie

Al vroeg in de wedstrijd kwam AFC op voorsprong. Matthijs Jesse scoorde in de zesde minuut. Kort daarna kwam de ploeg uit Werkendam langszij door een goal van Gwaeron Stout. In de slotfase van de wedstrijd was het good old Raily Ignacio die de wedstrijd besliste. Hij maakte in de 85e minuut de winnende treffer.

Tekst loopt door onder foto.