Hoornse Levi Noë en STHOM. winnen Feico de Leeuw-Award 2023

Ze zijn heel benaderbaar en kunnen de jeugd goed bereiken, staat er in het juryrapport van de Feico de Leeuw-Award. Levi Noë en STHOM. zijn trots op de prijs die ze gisteravond in ontvangst mochten nemen van wethouder Axel Boomgaars. "Goed dat gezien wordt dat we lekker bezig zijn", vertelt Noë bij streekomroep WEEFF.

De Feico de Leeuw-award wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zijn eigen talenten en kwaliteiten op een positieve wijze inzet om lokale kunstenaars te stimuleren, te ondersteunen of een podium te geven.

Noë en STHOM. krijgen de prijs voor hun project TOPS!. Bij de Blauwe Schuit in Hoorn organiseren zij elke woensdag een inloopochtend in samenwerking met de GGZ. Jongeren die niet lekker in hun vel zitten kunnen hier terecht en creatief bezig zijn en kunst maken. "Kunst is gewoon een goede uitlaatklep", aldus Noë. "Het is een veilige plek waar jongeren die dat willen of nodig hebben kunnen zijn en samen iets kunnen maken. Maar ook een beetje zelfvertrouwen weer krijgen. Dat is waar we het voor doen."

Prijs met goede vriend winnen

Noë vindt het bijzonder dat hij de prijs wint met zijn goede vriend STHOM. "Heel vet als je samen zoiets kan delen." Als blijk voor de vriendschap droeg Noë gister nog een gedicht voor aan zijn vriend. "Ik had het om 15.30 uur af en moest om 16.00 uur de deur uit. Ik vond het wel spannend."

Noë hoopt met zijn werk meer jongeren in West-Friesland te bereiken. "We hebben nu nog maar een kleine groep weten te bereiken denk ik. De groep is volgens mij veel groter. Dus wees vooral welkom."

Luister hier het uitgebreide interview met Levi Noë.