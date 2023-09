Ajax Vrouwen lopen eerste seizoensprijs mis en krijgen pak slaag van FC Twente

De Ajax Vrouwen hebben de eerste prijs van het seizoen misgelopen. In de Supercup was FC Twente met 5-2 veel te sterk voor de regerend landskampioen.

Op sportpark De Toekomst in Amsterdam kwam Ajax al na 39 seconden op achterstand. Debutant Liz Rijsbergen schoot van buiten de zestien raak. Op slag van rust zorgde Marisa Olislagers voor de tweede treffer van de dag voor de bezoekers. Met een 0-2 stand zochten beide ploegen de kleedkamers op.

Van kwaad tot erger

Al vroeg in de tweede helft kwam Ajax terug door een goal van Tiny Hoekstra. Toch was de spanning in de wedstrijd weer snel weg want Twente-aanvoerder Renate Jansen maakte in de 59e minuut de 1-3 en Wieke Kaptein in de 66e minuut de 1-4. Het werd allemaal nog erger voor de ploeg van Suzanne Bakker. FC Twente liep uit naar 1-5 door een goal van Eva Oude Elberink.

Bij de Ajax Vrouwen ging er erg veel mis. Met nog 25 minuten te spelen was de wedstrijd al gespeeld. Beide ploegen wisselden flink door. Met nog vijf minuten te gaan deed Romée Leuchter voor de Amsterdammers wat terug en bepaalde ze de eindstand op 2-5.