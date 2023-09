Liftend een rondje IJsselmeer: Arjan en zoon doen mee met de Duimenrace

"We zitten nu op een terrasje in Meppel. Dit is ongeveer het midden van de route", vertelt Arjen vanmiddag op de radio bij streekomroep WEEFF. Hij doet dit jaar voor de vierde keer mee, en voor het eerst met zijn zoon.

De Duimenrace, gehouden door café Swaf, wordt voor de tiende keer gehouden. Het idee is om zo snel mogelijk een rondje IJsselmeer liftend te maken. Onderweg zijn er meerdere opdrachten en kun je punten verdienen. Elk jaar wordt er ook een ander thema bedacht bij de wedstrijd. Uiteindelijk zijn er in meerdere categorieën prijzen te verdienen.

In Meppel is er een controlepost. "De kroeg daar, de Beurs, is sinds het ontstaan van de Duimenrace bereid om te controleren of wij als deelnemers wel langskomen."

Liften gaat soepeltjes

Een probleem met een lift krijgen, hebben Arjen en zijn zoon niet echt. "Het gaat eigenlijk best goed. We hadden het nog met de vorige liftgever erover en die zei: 'Het zijn vaak mensen met wat minder geld, of ze doen mee aan een wedstrijd.' En omdat wij ook nog eens verkleed zijn, zijn automobilisten toch ook wel nieuwsgierig."

Eenmaal liftend in een auto mee, komt Arjen een breed scala van mensen tegen. "De één vertelt zijn levensverhaal in vijf minuten. Maar heb ook wel eens gehad dat ik bij een man in de auto zat die rookte en jazz luisterde en geen woord zei."

Heel lang op het terras hangen zit er niet in voor het duo. "We moeten voor 20.00 uur binnen zijn. Ik heb wel eens gehad dat we te laat kwamen, en dan word je gediskwalificeerd. Dus we gaan zo weer met de duimen omhoog."