Ontwikkelaars willen studentenwoningen onder rook Schiphol op verkiezingsagenda

Ontwikkelaars die 2500 studentenwoningen willen bouwen op een braakliggend terrein in de Amstelveense wijk Kronenburg willen het onderwerp op de landelijke politieke agenda houden. Daarom hebben zij in een brief aan alle landelijke fracties gevraagd om het onderwerp op te nemen in hun verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in november.

Het terrein in Amstelveen waar duizenden studentenwoningen gebouwd zouden worden. - Gemeente Amstelveen

Ontwikkelaars Zadelhoff Beheer, Maarsen Groep en studentenhuisvester DUWO willen de nieuwe woningen pal naast de al bestaande studentencampus Uilenstede bouwen, maar krijgen steeds maar geen groen licht, omdat Kronenburg onder een aanvliegroute van Schiphol ligt. De herrie die de vliegtuigen produceren zou ongezond zijn voor de studenten. Afgelopen juli kregen de ontwikkelaars de zoveelste teleurstelling te verwerken toen demissionair minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge en demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers besloten dat het plan niet door mag gaan. Zij lieten een topambtenaar een voorstel voor een plan doen om de studentencampus alsnog mogelijk te maken nadat de Raad van State er een streep door had gezet. Die topambtenaar pleitte om het plan in fases uit te voeren, maar dat vonden de demissionair ministers toch geen goed idee.

"Naar verwachting stijgt het tekort in Amsterdam de komende jaren naar 16.000 woningen" Ondertekenaars brief

"Hiermee is door de demissionaire ministers na tal van eerdere hindernissen opnieuw een horde opgeworpen voor de noodzakelijke ontwikkeling van de studentenwoningen op de locatie Kronenburg in Amstelveen", schrijven de ontwikkelaars in de brief naar alle politieke partijen. Zij leggen in de brief nog maar eens uit waarom de nieuwe studentencampus er volgens hen écht moet komen. "Het landelijke tekort aan studentenwoningen bedraagt nu 26.500 eenheden [...] In Amsterdam is een kamertekort onder studenten van 6.600 eenheden, dat naar verwachting nog verder stijgt naar 16.000 de komende jaren." Die cijfers baseren ze op gegevens van het Kenniscentrum Studenthuisvesting.

"Wij en met ons duizenden huidige en toekomstige studenten in Nederland, zullen u er dankbaar om zijn" Ondertekenaars brief

De ontwikkelaars drukken de partijen op het hart om een passage in hun verkiezingsprogramma aan Kronenburg te wijden. "Wij en met ons duizenden huidige en toekomstige studenten in Nederland, zullen u er dankbaar om zijn", sluiten ze de brief af.