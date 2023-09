Drie jonge jongens van spullen beroofd bij treinstation in Castricum

Drie jongens van 14 jaar uit Alkmaar en Castricum zijn even na middernacht beroofd van hun spullen op de Stationsweg in Castricum.

Er is nog gezocht naar de daders, maar zonder resultaat. De politie vraagt getuigen zich te melden.

Het drietal stapt rond 00.30 uur uit de trein op het station in Castricum. Tegelijkertijd stapt ook een groep jongeren uit de trein. Ze lopen achter de jongens aan.

