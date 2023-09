Man (23) klemgereden en van groot geldbedrag beroofd in Hoofddorp

Een 23-jarige man uit Hoofddorp is in de nacht van vrijdag op zaterdag beroofd en geschopt. De politie meldt dat de daders er vervolgens met een groot geldbedrag ervandoor gingen.

Na de beroving stapte het tweetal weer in de auto en ging ervandoor. De politie is op zoek naar getuigen en roept mensen op die iets gezien hebben om informatie met hen te delen.

De man werd rond 2.20 uur zaterdagochtend door een grijze auto klemgereden aan de Rosenholm in Hoofddorp. Twee mannen stapten uit en eisten zijn eigendommen op.

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.