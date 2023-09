Lichaam vermiste Joeri (40) gevonden in Alkmaar

Het lichaam van de vermiste Joeri Pross (40) is in de nacht van vrijdag op zaterdag gevonden in Alkmaar. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. De man was sinds woensdagochtend vermist. De politie sluit een misdrijf uit.

Het lichaam werd rond kwart over tien op vrijdagavond gevonden. Het kon enige tijd later uit het water in de buurt van de Beverdam in Alkmaar worden gehaald. Toen bleek dat het om de vermiste Joeri ging.

De politiewoordvoerder vertelt dat het onderzoek uitwees dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen. "Joeri is terecht, maar allesbehalve op de manier die we gehoopt hadden. Onze gedachten gaan uit naar de familie."

Moeilijke zoektocht

Joeri was op woensdagochtend voor het laatst gezien in de Alkmaarse wijk Huiswaard. Zijn zus zette een grote zoekactie door de wijk op poten, waarbij later ook de hulp van het Veteranen Search Team is ingeschakeld. Ze vertelde aan NH dat het lastig was om gericht te zoeken naar haar broer. "Zonder duidelijk zoekgebied kunnen ze moeilijk starten."