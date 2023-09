Jong Ajax onderuit tegen tiental MVV

Het is Jong Ajax weer niet gelukt om te winnen in de eerste divisie. Op bezoek bij MVV Maastricht werd er met 2-1 verloren. Een doelpunt van Gabriel Misehouy laat in de wedstrijd was niet voldoende.

Jong Ajax begon niet scherp in Maastricht. De bal lag na drie minuten al in het net achter Charlie Setford, Koen Kostons was de maker: 1-0. Enkele minuten later ging het opnieuw mis en was wederom Kostons diegene die het vonnis velde: 2-0. De Amsterdamse beloften kwamen er in de eerste helft niet aan te pas.

Dave Vos was ontevreden en greep hard in. Rida Chahid, Raphaël Sarfo en Kristian Hlynsson bleven achter in de kleedkamer. Julian Brandes, Oualid Agougil en Alvaro Henry kwamen erin. Via Jaydon Banel en David Kalokoh kregen kansen op de aansluitingstreffer. Het hielp dat Nicky Souren een rode kaart kreeg. Gabriel Misehouy scoorde drie minuten voor tijd alsnog die aansluitingstreffer, maar verder kwam Ajax niet: 2-1.

Opstelling Jong Ajax: Setford; Sarfo (Henry/46), Aertssen, Gooijer, Chahid (Agougil/46); Vos, Misehouy, Hlynsson; Chourak (Alders/46), Kalokoh (Speksnijder/74), Banel