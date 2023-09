'Gemeente Amsterdam wil schaatsende automobilisten Jaap Edenbaan tegemoetkomen'

De gemeente zou volgens de Jaap Edenbaan van plan zijn om de parkeertarieven op de Radioweg in Amsterdam-Oost, net voor de ijsbaan, de eerste paar uur te verlagen. Dat laat de ijsbaan vandaag weten in de eigen nieuwsbrief .

Het tarief om bij de ijsbaan te parkeren was 10 cent per uur, maar de gemeente verhoogde dat bedrag dit jaar naar 3,50 euro per uur. Het gevolg is dat onder meer de vrijwilligers die les komen geven tien euro per week betalen.

Volgens de ijsbaan heeft de gemeente het besluit om de eerste twee uur voordeliger te maken al genomen, maar wordt er nog wel gekeken hoe hoog dat bedrag per uur wordt. "Het moet aantrekkelijk zijn voor sporters, maar niet aantrekkelijk voor niet-sporters."