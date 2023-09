Trainen als Ajacied op het Ajax Camp: Jari en Malik voelen zich al helemaal Ajax-speler

Shawn Vermaas is blij met zijn groepje voetballers, zegt hij in een korte pauze. Heeft hij al wat talenten gespot? "Zeker, maar scouten doen we hier niet", haast hij zich te zeggen. Je moet dit initiatief niet zien als de talentendagen die de Amsterdammers ook organiseren. "We zijn trainers, geen scouts. We geven de kinderen training op de Ajax-manier. Vijf dagen in de week krijgen ze elke keer weer een andere training."

Diep lopen, passen en denken

Ook Noor is van de partij, als enige meisje tussen de zestig deelnemers. Dat is ze wel gewend, ze speelt normaal gesproken ook als enige meisje mee in een jongensteam. Enthousiast zegt ze: "We hebben hier geleerd om diep te lopen, diep te passen en diep te denken. We zijn ook bezig geweest met het kunnen spelen met beide benen en scannen om je heen wat je positie in het veld is."

Tekst loopt door onder de foto.