GL en PvdA: vakantieverhuur volledige woningen 'onbestaanbaar', Amsterdam moet New York volgen

Als het aan GroenLinks en de PvdA ligt, verbiedt de gemeente Amsterdam net als New York het om volledige woningen aan toeristen te verhuren. In de Amerikaanse stad mogen straks alleen maar delen van woningen verhuurd worden terwijl de verhuurder aanwezig is.

Op dit moment mogen volledige woningen in Amsterdam nog dertig dagen per jaar verhuurd worden, maar dat aantal dagen willen beide partijen dus naar nul brengen. "Het is voor de Amsterdamse fracties van de PvdA en GroenLinks onbestaanbaar dat in een tijd van een enorm woningtekort een groot deel van de woningen nog steeds (een deel van het jaar) exclusief wordt gebruikt voor vakantieverhuur", schrijven raadsleden Nienke van Rensen (GroenLinks) en Lian Heinhuis (PvdA).

Volgens hen zal de verdere beperking van vakantieverhuur kunnen 'bijdragen aan het creëren van meer woongelegenheid' en ook het massatoerisme beperken. Ze vragen of het college van burgemeester en wethouders op de hoogte is van de nieuwe regels in New York, of zij ook vindt dat het verbieden van de verhuur van volledige woningen ontmoedigend kan werken en bereid is om de juridische mogelijkheden te verkennen.