Nieuwe waterspeelplaats Zwanenburgse speeltuin bijna realiteit dankzij anonieme donatie

Vrijwilliger Mark Achterbergh-Colier vertelt hoe het nieuws bij de kinderen viel: "Ze zijn er echt superblij mee. Van tevoren hadden we ze gevraagd wat er voor hen op nummer één stond als we iets nieuws zouden aanschaffen, en tachtig procent koos voor een nieuwe waterspeelplaats."

Een donatie van deze omvang komt zelden ongelegen, maar de Speeltuinvereniging in Zwanenburg kon het geld bijzonder goed gebruiken voor hun nieuwe project. En nu deze week tweehonderd kinderen meedoen aan de jaarlijkse Huttenbouw, is er al helemaal reden voor een feestje.

De vereniging was niet de enige die een donatie ontving, berichtte NH eerder. Een erfenis die werd geschonken aan de dorpsraad van Zwanenburg-Halfweg werd verdeeld over vijf verschillende organisaties. De speeltuin was één van de gelukkigen.

Het resultaat van al die acties mag er zijn, zegt de secretaris van de vereniging, Cora van Beek: "Samen met de donatie die we nu hebben gekregen zijn we er bijna, het begint eindelijk een realistisch verhaal te worden."

Het plan zit dus al maanden in de pijpleiding, maar kostte simpelweg te veel voor de vereniging om op eigen houtje te bekostigen, aldus Mark. "We konden de kosten niet zelf dragen, dus er zijn allemaal inzamelingsacties geweest, ook vanuit de ouders ."

Verouderd peuterbadje

Volgens Van Beek is het hoog tijd dat de waterspeelplaats er komt: "Door nieuwe regels is ons oude peuterbadje afgekeurd, dus als we dat nu niet zouden kunnen vervangen zou het afgelopen zijn met het water hier in de speeltuin. Maar gelukkig lijkt dat nu goed te komen."

Tussen de tientallen hutten, speeltoestellen, kampvuren en spelende kinderen steekt het peuterbadje nu nog een beetje grauw af, maar hopelijk duurt dat niet al te lang meer, zegt Achterbergh-Colier: "We hopen dat komend jaar, bij de volgende Huttenbouw, de kinderen volop kunnen genieten van hun nieuwe waterparadijs."