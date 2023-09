Bij de ietwat stoute sportschool Splash kon je jezelf zijn: "Ook heel gezellig in de sauna"

Sportschool, clubhuis of café? Splash, in naam een healthclub, was het volgens fans van het eerste uur allemaal. Krap vier decennia kwamen sportfanaten, paradijsvogels en internationale sterren naar de gym. Vanwege de relaxte sfeer, de nieuwste sporttrends of een spannend avontuurtje in de sauna. 22 augustus kregen de leden bericht: de club sluit per direct de deuren.

Trend zetten, sterren spotten

Splash opent de deuren in 1985 op de Looiersgracht. Astrid vertelt: "De eigenaar, zakenman en entrepreneur Jacob Gelt Dekker, was gay. Veel van zijn vrienden kwamen er sporten." De homomannen blijken trendsetters: in de jaren 90 komt tout bekend en minder bekend Amsterdam er voor de sport en, laten we zeggen, de gezelligheid. "Ook in de sauna is het erg gezellig", zegt strafpleiter en Splash-fanaat Gerard Spong daarover in een AT5-reportage uit 2006.

Dat ietwat stoute imago bezorgt Splash naam en faam - er komt zelfs een wachtlijst. Theo Robert, die de zaak in de jaren 90 overneemt, zet vol op trends die uit Amerika komen overwaaien. "We hebben ook nog van die trilplaten gehad", zegt Inge van Haselen. Ze werd in de jaren 80 lid en blijft als personal trainer tot de laatste dagen lesgeven op de club. Op het hoogtepunt zag ze acteurs, de lokale penoze en internationale popsterren bij Splash in de gewichten hangen. "Ik heb een paar van de Spice Girls hier nog zien sporten. En de Dolly Dots - die waren wel iets toegankelijker."

Kroeggevoel

De kracht van Splash zat hem in het gemeenschapsgevoel, denkt Robert. "Ik vergelijk het wel eens met Cheers, de kroeg uit de Amerikaanse sitcom. Je komt binnen, er staat al een bakje koffie klaar, degene achter de balie weet hoe je heet." En daardoor voelden leden zich veilig. Jaren voordat 'inclusiviteit' een begrip is, brengt Splash het al in de praktijk: je kan er jezelf zijn, je hoort erbij.