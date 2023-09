Koos hoorde auto tegen de woning van zijn overburen crashen: "Ik hield mijn hart vast"

Koos Kramer was thuis in Hoogkarspel toen hij gisteravond rond 11.00 uur een 'opeenstapeling van geluiden' hoorde, eindigend in een harde klap. Eenmaal samen met zijn vriendin naar buiten gespoed, krijgt-ie vrijwel direct de verklaring voor het kabaal in het oog: een SUV blijkt zich tegen de voordeur van zijn overburen te hebben geramd.

Wat aan de klap vooraf ging, kan het best worden omgeschreven als een dollemansrit. Met een, volgens buurtbewoners, zeer hoge snelheid jakkert een BMW over de Streekweg.

Maar de auto is leeg." De chauffeur blijkt meteen na de botsing te zijn weggevlucht om enkele huizen verderop te worden opgevangen door buurtbewoners. Niet veel later wordt de man aangehouden door de politie en meegenomen naar het bureau voor verhoor.

Geen gewonden

Uiteindelijk raakt niemand gewond maar de schade aan de woning en aan twee geparkeerde auto's is aanzienlijk. "Voor de bewoners is het spijtig", aldus Kramer. "Jong gezin, net een baby. Vader zit in de huiskamer en een meter naast je rijdt iemand je woning binnen. Je vrouw en je kindje zijn boven, de paniek die er op dat moment is... Maar gelukkig hebben we ze als buurt kunnen opvangen."