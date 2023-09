Zwemmen onder de supermaan in Huizen bleek een dag te laat: "Leuk, maar geen maan"

Een bijzonder natuurfenomeen: de supermaan. In Huizen werd het zwembad de Sijsjesberg speciaal 's avonds geopend om te zwemmen onder deze blauwe maan. Alleen was de zeldzame maan tijdens het evenement niet zichtbaar, want de badmeester had zich een dag vergist. De supermaan was namelijk op de nacht van 30 op 31 augustus zichtbaar en niet meer op de dag van het evenement, de dag erna.

Zwembad lichten uit, kaarsen aan, muziek op en zwemmen onder de supermaan. Zwembad de Sijsjesberg opende de deuren van het zwembad 's nachts speciaal voor deze bijzondere maan.

Niet zo super(maan)

Maar zwemliefhebbers werden geconfronteerd met een teleurstelling: de supermaan was nergens te bekennen. De badmeesters hadden zich namelijk vergist, de bijzondere maan was namelijk eerder deze week te zien. Bezoekers leken het niet heel erg te vinden. Ondanks dat konden bezoekers genieten van een avondje nachtzwemmen en was het alsnog een unieke ervaring.

Afgelopen zomermaanden was er veel regen en hierdoor kwamen er minder bezoekers naar de Sijsjesberg. Badmeester Roeland Meijer probeert daarom evenementen zoals deze te organiseren, om toch nog bezoek naar het bad te genereren.

Toch een feestje

"Afgelopen seizoen was vooral erg regenachtig. De maand juli was ook niet al te best. Om toch nog wat extra's te geven aan onze banenzwemmers en vaste gasten hebben we deze avond georganiseerd. We proberen er toch nog een feestje van te maken."