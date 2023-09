Volendammers zijn trots op 'hun' Mona Keijzer: "Het gonsde al door het dorp"

Share to Nextdoor

Een Volendamse premier van Nederland. Nu de keuze van de premierskandidaat van de BoerBurgerBeweging (BBB) op Mona Keijzer is gevallen, lijkt dit zomaar een reële mogelijkheid. De Tweede Kamerverkiezingen zijn nog ver weg, maar in Volendam zijn ze er in ieder geval helemaal klaar voor.

ANP Foto

Vanmiddag maakte lijstrekker Caroline van der Plas bekend dat als de BBB de verkiezingen wint en een kabinet weet te vormen, Mona Keijzer premier zal worden. Voor sommigen kwam dit als een verrassing, maar de Volendammers hadden al een voorgevoel. Volendamse vrouw aan het roer "Het gonsde al door het dorp", vertelt Dick Bond, medewerker in het Volendams museum en rasechte Volendammer. Bond kent Keijzer een beetje, haar moeder is de nicht van zijn schoonzus, en heeft er alle vertrouwen in. Volgens hem krijgt Nederland met Keijzer een intelligente vrouw aan het roer, die zich niet zomaar het brood van het bord laat eten. Ook Jan Tuijp, medeoprichter en basgitarist van de Volendamse band BZN, is enthousiast over de aankondiging van Keijzer. "Ik hoop dat ik mijn stem aan haar kan geven", legt hij uit. "Maar ik mij eerst nog inlezen over de standpunten van de BBB wat betreft vluchtelingen, klimaat, stikstof en dat soort zaken."

"Het stemt mij prettig dat een dergelijk iemand weleens premier kan worden" Jan Tuijp, BZN

Tuijp en Keijzer spraken elkaar onlangs nog even kort. Toen liet ze al doorschemeren dat ze vindt dat Nederland te afhankelijk is van de wetten en richtlijnen van de EU. "Het stemt mij prettig dat een dergelijk iemand weleens premier kan worden", benadrukt Tuijp. Reacties buiten het dorp Of Keijzer buiten de dorpsgrenzen van Volendam op net zoveel steun kan rekenen, is maar de vraag. Na de aankondiging van BBB zijn de reacties op sociale media gemengd. Zo schrijft iemand: 'Ik weet niet wat ik fascinerender vindt: het feit dat Mona Keijzer zichzelf geschikt acht voor het premierschap, of het feit dat waarschijnlijk behoorlijk wat mensen dat ook vinden.' En een ander schrijft: 'Ze werd door Mark Rutte ontslagen uit zijn kabinet en doet nu namens BBB een gooi naar het torentje.' Bij de laatste peiling van I&O Research kwam de BoerBurgerBeweging (BBB) op dit moment uit op dertien zetels. Acht minder dan de peiling daarvoor. Hoe de kiezer zal reageren op de komst van Keijzer valt nog te bezien.