Start 'June tot Twee' gevierd met verrassingsoptreden van Wolter Kroes op boottocht met luisteraars

Het nieuwe programma van June, 'June tot twee', zal vanaf morgen iedere dag te horen zijn van 12.00 uur tot 14.00 uur. De presentatrice kijkt uit naar de nieuwe start en geniet van het enthousiasme van de luisteraars. "Dit is waanzinnig", vertelt ze. "We gaan weliswaar verhuizen, maar het is gewoon een feestje om dat nieuwe tijdslot zo in te luiden. Met allemaal luisteraars en fan van de show Wolter Kroes. Het zonnetje schijnt, het gaat helemaal goed komen."

Ook voor Wolter Kroes, die de luisteraars verraste met een optreden, is het een bijzondere middag. "Dit zijn eigenlijk de leukste dingen", lacht Kroes na zijn optreden. "Spontaan ergens binnen komen, liedjes zingen en het publiek gek maken." En ook in de nieuwe programmering kan June rekenen op 'vriend van de show' Wolter Kroes. "Natuurlijk ga ik mee", zegt hij. "Overal waar June gaat, ga ik ook!"

Lees verder onder de Facebook-post