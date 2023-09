Ruimte gemaakt op vol stroomnet: zestig ondernemers krijgen aansluiting

De Hemweg is het grootste elektriciteitsstation van Liander en daarmee een van de belangrijkste elektriciteitsknooppunten voor de stad. Bijna het hele stadsdeel West en Zaanstad worden door het station van stroom voorzien. Sinds december 2021 was het niet meer mogelijk voor ondernemers om een aansluiting of extra stroomcapaciteit te krijgen, omdat het station zijn maximale capaciteit had bereikt.

Toen het elektriciteitsstation de maximale capaciteit had bereikt begon Liander een onderzoek om te kijken of er meer capaciteit kon worden gecreëerd. Door drie maatregelen te nemen is het de netbeheerder gelukt om dat voor elkaar te krijgen. De transformatoren werken nu als één set, wat vrij uniek is vanwege de grootte, tijdens piekmomenten worden de installaties zwaarder belast, in daluren koelen ze dan weer af, en er is extra scherp gekeken naar de aanvragen. In totaal heeft Liander 91 'mega-volt-ampère' vrijgemaakt en daar maken zowel nieuwe als bestaande aansluitingen op de wachtlijst gebruik van.

Piepen en kraken

Al een aantal jaar piept en kraakt het op het Amsterdamse stroomnet. Meerdere elektriciteitstations bereikten hun maximale capaciteit en daardoor was er geen ruimte meer voor bedrijven om een aansluiting te krijgen. Daarom heeft de gemeente samen met de netbeheerders plannen gemaakt om het elektriciteitsnet in de stad flink uit te breiden. Voor 2035 moeten er 29 nieuwe elektriciteitstations worden geplaatst en moeten twaalf bestaande stations worden uitgebreid. Tussen 2027 en 2029 wordt het station Hemweg ook uitgebreid om de vraag aan te kunnen.

Maar het duurt nog wel een aantal jaar voordat de nieuwe stations en uitbreidingen zijn afgerond. Liander waarschuwde begin dit jaar dat het overvolle stroomnetwerk ook huishoudens kan gaan raken, daarnaast staan er op het moment nog 350 ondernemers op de wachtlijst voor een aansluiting. Een groot deel van die ondernemers moeten naar alle waarschijnlijkheid wachten tot het stroomnet wordt uitgebreid.