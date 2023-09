Gerestaureerde en enig overgebleven viskaar onthuld in Hoorn: "Prachtig stukje historie"

Met de oude hoofdtoren op de achtergrond is vanmorgen een tientallen jaren oude viskaar onthuld in de haven van Hoorn. Deze historische bewaarplaats voor vis lag lange tijd half gezonken in de haven en was er slecht aan toe, maar is inmiddels helemaal gerestaureerd. "Het is prachtig dat we dit stukje historie samen hebben opgeknapt en dat de viskaar nu weer kan worden bewonderd", zegt de Hoornse wethouder Axel Boomgaars van Erfgoed en Cultuur.