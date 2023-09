Wordt Fort Kijkduin het mooiste fort van Nederland? De stembussen zijn gesloten

Maandenlang konden Nederlanders stemmen op hun favoriete fort. Na een eerste ronde staat Fort Kijkduin inmiddels in de top vijf. Of ze er met de prijs vandoor gaan, wordt komende maandag bekendgemaakt.

Er kan niet meer worden gestemd, dus nu is het afwachten geblazen en begint de spanning wel toe te nemen voor de medewerkers van het fort. Bedrijfsleider Audrey Satoer: "Het is echt gissen. Bij de eerste ronde konden we zien hoeveel stemmen we hadden, maar bij de tweede ronde was dat niet meer zichtbaar. Op het moment dat we wisten dat we in de top vijf stonden, hebben we al onze contacten nog een keer benaderd om te stemmen."

Stichting Liniebreed Ondernemen, die de wedstrijd organiseert, maakt de winnaar bekend tijdens hun fortenfestival, waar Fort Kijkduin vandaag ook aan meedoet. Er lopen vandaag de hele dag figuranten rond bij het fort, kinderen kunnen broodjes bakken en er is weer een zeemeermin te vinden in het aquarium. Het hoogtepunt is het kanon , dat een paar keer op de dag wordt afgeschoten.

Na een succesvolle zomer heeft het Fort de winst niet per se nodig, maar ze hopen er toch op. Satoer: "Zo’n vijfentwintig jaar geleden is het fort weer in gebruik genomen door vrijwilligers die het niet over hun hart konden verkrijgen dat dit ten onder zou gaan. Uit liefde voor erfgoed is het fort behouden gebleven. Sindsdien zijn we bezig geweest en nog steeds bezig met renovaties. Het zou zeker voor die vrijwilligers een mooie bevestiging zijn als het fort wint."

Regenachtig

Het was een regenachtige zomer, gunstig voor het aantal bezoekers dat langskwam bij het fort. Zeker het recent vernieuwde zeeaquarium is een publieksfavoriet. Ook Satoer vindt dit een van de mooiste onderdelen van het fort. "Dat, en de ondergrondse tunnel en de schietgalerij. Bij die laatste heb je echt het gevoel: 'ik zit in een authentiek fort'. Je proeft nog de sfeer van toen. Er is, behalve een paar lichtspotjes, ook niets vernieuwd aan die delen van het fort."