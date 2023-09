Gevierd basketbalcoach Dominique Schemmekes uit Schalkwijk inspireert vanaf witte doek

Op meerdere plekken in Haarlem zijn er deze zomers op tien locaties pop-up openluchtbioscopen, georganiseerd door bioscoop De Schuur. Gisteravond stond het scherm op het Fie Carlsenplein in Schalkwijk, in samenwerking met STAD Haarlem en Triple Threat. Met als bonus voorafgaand aan de hoofdfilm werd de première van de korte film 'Eight' van regisseur Remy Cats vertoond, die gaat over het leven van Dominique Schemmekes.

Role model

Het verhaal van basketbalcoach Dominique van Triple Threat is herkenbaar voor veel jongeren uit de buurt. Schemmekes: "Ik had moeite met school en daardoor ga je wat meer op straat hangen en uiteindelijk ga je kijken naar de verkeerde mensen die je dan om je heen ziet. Maar basketbal heeft me daar wel bij gered, omdat ik andere 'role models' zag."

Dominique zit tussen de openluchtbioscoopbezoekers. Echt graag ziet hij zijn eigen verhaal liever niet op het witte doek. "Ik ben er geen fan van, ik heb liever een-op-een contact met de kinderen om mijn verhaal te vertellen. Maar soms moet het en als je daar andere mensen mee kan helpen, dan doe ik dat met liefde."

Kijk hier naar de reportage en de reacties van jongeren in het publiek die Dominique Schemmekes al als hun 'role model' zien.