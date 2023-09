In elk stadje een ander schatje: beleef de Open Monumentdagen in regio Alkmaar

Wat is een molen zonder molenaar? Een kerk zonder gelovigen? En Langedijk zonder zuurkool? Tradities, rituelen en ambachten zijn vaak onlosmakelijk verbonden aan een monument en brengen gebouwen dit jaar tot leven tijdens de Open Monumentdagen in regio Alkmaar.

In heel regio Alkmaar zijn monumenten in het weekend van 9 en 10 september gratis te bezoeken. Het thema dit jaar is 'levend erfgoed'' daaromheen zijn verschillende activiteiten georganiseerd. "De monumenten barsten dit jaar dus uit hun voegen van levendigheid", schrijft de organisatie. "Ambachten, tradities en gebruiken zijn vaak onbewust al aanwezig in de monumenten, maar maken wij dit jaar nóg zichtbaarder." Alkmaar Naast het feit dat er bijna 90 monumenten gratis te bezoeken zijn, verbindt de gemeente het evenement ook aan 450 jaar Alkmaar Ontzet. Op zaterdag zijn er demonstraties van verschillende oude ambachten, zoals een molenaar of glazenier. Op zondag is bijvoorbeeld weer een stoommachine te bewonderen. Ook kun je die dag elk uur een gratis vaartocht door de polder maken, vanaf het Kleinste Huisje in Schermerhorn. Verder is er een boekenmarkt, een picknicktuin en muziektheatervoorstellingen in verschillende kerken. Bekijk hier alle activiteiten van het weekend.

Castricum Krijg in Castricum een rondleiding in een oude stolpboerderij of laat een imker je uitleggen hoe je honing wint. In de Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat staan het hele weekend bijzondere objecten en hangen kazuifels die gewoonlijk niet te zien zijn. Op zaterdag speelt Emergo live muziek in de tuinen van landgoed Duin en Bosch. Ook daar zijn alle monumenten en kerken het hele weekend gratis te bezoeken. Bekijk hier het volledige programma. Dijk en Waard In Langedijk kan er op zaterdag 9 september gevaren worden met de BroekerVaart. Vanaf de Westdijk-de Krul, door de sluis, naar Museum BroekerVeilingen en dan door naar de Twuyvermolen in Sint Pancras. Daar stap je over op een van de akkerschuiten die verder vaart naar het Poldermuseum. En weer terug natuurlijk.

