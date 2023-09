Ajax mag zich gaan opmaken voor een zware poulefase in de Europa League. De Amsterdammers treffen Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion en AEK Athene. Ajax zit in poule B.

Ajax haalde donderdagavond de Europa League door het Bulgaarse Loedogorets over twee wedstrijden te verslaan. Het won in Bulgarije ruim (4-1 winst) en speelde donderdag een teleurstellend duel in de Johan Cruijff Arena (0-1 verlies). De laatste keer in de groepfase van de Europa League was voor Ajax in 2016/17.

Het Franse Olympique Marseille eindigde vorig seizoen knap derde in Ligue 1 achter PSG en RC Lens. Daardoor stonden ze in de voorronde voor de Champions League. Het Griekse Panthinaikos was na strafschoppen te sterk. De bekendste speler van de Fransen is Pierre-Emerick Aubameyang.

Tekst gaat verder onder de tweet.