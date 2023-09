Micky van de Ven debuteert in selectie Oranje

Het zijn mooie weken voor Van de Ven, aangezien hij onlangs voor 50 miljoen euro naar Tottenham Hotspur in de Premier League vertrok. De verdediger zat wel al eerder in de voorselectie voor het WK 2022, maar nog nooit officieel bij Oranje.

Opvallend genoeg is Berghuis de enige Ajacied, die bondscoach Koeman heeft opgeroepen. Brian Brobbey en Steven Bergwijn zaten in de voorselectie, maar zijn afgevallen. Bergwijn viel gisteren geblesseerd uit bij Ajax-Ludogorets. Er zitten geen spelers van AZ in de selectie. Oud-AZ'er Tijjani Reijnders maakt wel onderdeel uit van de definitieve selectie.

