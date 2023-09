Lerarentekort op basisscholen? In West-Friesland vooralsnog géén hoofdpijndossier

Met zeker een vijftal openstaande vacatures gingen de basisscholen in West-Friesland de zomervakantie in. Voor veel schooldirecteuren is het inmiddels een hoofdpijndossier geworden. Nu vandaag de scholen wéér opengaan, maakt NH de balans op. Zijn de lesroosters na de vakantie rond? "We kunnen voltallig starten, de bezetting is rond."

Directeur Ingrid van Heezen, die 't Padland, Roelof van Wienesse en de Jan Luykenschool onder haar hoede neemt, is er kort en bondig over. Bij alle drie de scholen staan er leraren voor de klas. "We kunnen voltallig starten, de bezetting is rond", zegt ze met trots. "De trigger blijft inval bij ziekte of zwangerschapsverlof, dat is en blijft een probleem en een wankel evenwicht." Het vergt veel energie van de zittende collega's. "We hebben veel voor elkaar over en lossen veel samen op. Maar nieuwe collega's en instroom op de pabo's is hard nodig."

Invalkrachten zijn schaars

Ook Hans Kelderman, interim-bestuurder van schoolstichting Present, deelt die mening. "We mogen ons gelukkig prijzen", zegt hij. Volgens hem zijn alle vacatures opgevuld. Wel zet hij daar een kleine kanttekening bij. De schaarste wordt vooral gevoeld als er onverhoopt een leerkracht uitvalt. "Er moet géén griepgolf komen, want dan wordt het wel heel krapjes. We zoeken nog steeds invalkrachten voor de vervangerspool. Dat blijft ook dit schooljaar een uitdaging."

De lesroosters zijn bij schoolstichting Present rond, iets wat ook geldt voor de 22 basisscholen bij SKO West-Friesland, zo laat Leo Wijker bij navraag weten. "We mogen in onze handen knijpen. We zijn goed bezet, net als bij onze vervangerspool. Het is een mooi vooruitzicht."

Noodmaatregelen

Veel basisscholen hebben tijdens de zomervakantie nagedacht over noodmaatregelen, zoals een onbevoegde voor de klas zetten, klassen samenvoegen of een vierdaagse schoolweek. "Dat is bij ons op dit moment niet aan de orde, maar ik sluit het niet uit", aldus Hans Kelderman van schoolstichting Present. "We zullen met elkaar de schouders eronder zetten."