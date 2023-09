Modelbouwer creëert mini-staalfabriek met 3D-printer

Modelbouwer Peter Meester uit Wijk aan Zee werkte ooit zeventien jaar bij Hoogovens, nu Tata steel. De fascinatie voor de rauwe werkelijkheid van het staalbedrijf heeft hem nooit verlaten. Nu hij gepensioneerd is, begint hij met de bouw van een staalfabriek op zakformaat. De eerste hoogoven is een feit en staat geprint met een 3D-printer op de keukentafel.

Ook al is het een tijd geleden, Peter wordt nog steeds enthousiast als hij terugdenkt aan de tijd dat hij bij Hoogovens werkte. "Het was een geweldige tijd, alles is daar heet en zwaar en overal is rook en roet, de bedrijfsprocessen vond ik toen al heel erg boeiend", zegt hij. Hij wil proberen de sfeer van het oude staalbedrijf in een modelspoorbaan te vangen.

"Als het klaar is, zie je een staalbedrijf uit de jaren zeventig. Met een of meerdere hoogovens, een kooksfabriekje, een walserij en uiteraard een staalfabriekje. En op gezette tijden rijden daar treinen tussen heen en weer met materiaal dat eruit moet zien alsof het uit de hoogoven komt", aldus de modelbouwer.

Fantasie

Maar zover is het nog niet, de reis naar het einddoel, een mini-staalfabriek is nog maar net begonnen. Maar het eerste onderdeel is klaar. Peter is trots op het eerste item van zijn project: een mini-hoogoven naar Amerikaans model. Als grap heeft hij hem 'Hoogoven 8' gedoopt. "Het is een knipoog naar de werkelijkeheid", zegt Peter. Op het terrein van Tata steel zijn op dit moment zeven smeltovens in gebruik. Het is niet zijn bedoeling de fabriek in IJmuiden exact na te bouwen. Peter wil de sfeer en de bedrijvigheid benaderen.

Engelen geduld

Twee maanden heeft het gekost om het model te maken dat nu bij Peter op de keukentafel staat. Een speciaal aangeschafte 3D-printer heeft onderdeel voor onderdeel uitgeprint. Daarna heeft Peter het model met engelengeduld en chirurgische precisie in elkaar gelijmd. Hoogoven 8 zal over een tijdje een mooie plek krijgen op de industriële modelspoorbaan die Peter in gedachten heeft.

De rails, de treinen en veel landschapselementen staan nu nog in dozen op zolder. Binnen afzienbare tijd gaat zijn jongste dochter op kamers en ontstaat er ruimte om de dozen uit te pakken en een begin te maken met de verwezenlijking van zijn droom. Tot die tijd snort de 3D-printer op de keuken tafel en komt de mini-staalfabriek op zolder iedere dag een paar millimeter dichterbij.