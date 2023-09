Vermiste Alkmaarder Joeri (40) nog niet gevonden, Veteranen Search Team ingezet

De vermiste Joeri (40) uit Alkmaar is na een zoekactie via Burgernet nog niet gevonden. Via binnengekomen tips en camerabeelden probeert de politie hem op te sporen. Maar zonder concreet zoekgebied kan een grootschalige zoekactie nog niet worden opgezet. “Waar is mijn broer”, vraagt zijn zus Anna zich al dagen af.

In de wijk Huiswaard, waar Joeri woensdagochtend voor het laatst werd gezien , zoekt bijna de hele buurt mee met zijn zus Anna Schellevis, die enorm bezorgd is om haar broer. Gisteravond laat werd ook de hulp van het Veteranen Search Team ingeschakeld, maar nog zonder resultaat. “Zonder duidelijk zoekgebied kunnen ze eigenlijk niet starten”, legt ze uit.

“Het is heel frustrerend. Steeds als we horen dat Joeri ergens is gesignaleerd, blijkt hij het niet te zijn.” Dan breekt ze. “Gisteren dacht iemand hem hier in de buurt op een bankje te zien zitten, dus wij renden met z’n allen naar buiten, maar hij was het niet. Vreselijk, maar zonder die tips zijn we helemaal nergens.”

’Blijf bij hem’

Via haar eigen Facebookpagina deelt ze de laatste ontwikkelingen. “Er wordt enorm meegeleefd en meegezocht. Dat geeft hoop.”

Het is goed mogelijk dat haar broer erg verward is, vervolgt Anna. “Als je denkt dat je hem ziet, roep zijn naam en kijk of hij reageert. Bel de politie en blijf alsjeblieft bij hem, want hij zou nog geen vlieg kwaad doen.”