Haarlemse Kenaupark komend weekend omgetoverd tot grote rollende culinaire hotspot

Haarlemmer Sjors van Wezel haalde het festival naar Haarlem in 2013. "In navolging van Amsterdam waren wij de eerste in Nederland. Het Kenaupark is een onwijs mooi park en daar gebeurde verder helemaal niets. En Haarlemmers zijn 'foody-liefhebbers', dus daarom leende deze plek zich daar uitstekend voor."

Het festival duurt tot en met zondagavond acht uur. Liefhebbers van zowel vlees, vis, vleesvervangers, koolhydraatarme gerechten en nog veel meer kunnen er hun buikjes vullen. Meestal op picknickkleedjes of met de blote voeten in het gras. "We verwachten over drie dagen, bij mooi weer, in totaal zo'n 40.000 bezoekers te kunnen ontvangen", aldus van Wezel. Het aanbod beperkt zich niet alleen tot eten, er is uiteraard ook aandacht voor drinken.

Oud-kasteleins weer achter de bar

"Er is een oud-Hollandse bar, waar oud-kasteleins werken die eigenlijk al gestopt waren. Bezoekers vinden het mooi om weer even bij te praten met ze. Overigens is die bar ook overdekt. Dus mocht het gaan regenen, dan kunnen bezoekers daar schuilen."

