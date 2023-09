Waan je samen met je 'Friends' in café Central Perk in Amsterdam-Noord

Fans van de Amerikaanse comedyserie Friends opgelet. In Amsterdam-Noord is het decor van de populaire sitcom tot in detail nagemaakt zodat jij, met jouw vrienden, je even in het New York van de populaire sitcom kan wanen. Of in ieder geval flink kan scoren op Instagram.

Vrienden Phoebe, Chandler, Joey, Monica, Ross en Rachel dronken tien seizoenen lang dagelijks hun koffie in café Central Perk in New York. De vriendengroep zal je er nu niet tegenkomen, maar op de cast na is nagenoeg de hele iconische set nagebouwd op de NDSM-werf. Ook de fontein en de appartementen zijn hier uit de grond gestampt. Al zal de echte oplettende fan hier en daar wel wat foutjes bespeuren. "Ik voel me nu echt even Joey", lacht verslaggever Samanta de Groot op NH Radio wanneer ze onderuitzakt in een van de twee leren luie stoelen waarin personage Joey talloze pizza's en bier wegwerkte in de serie. Maar naast de levensgrote poppenkast, is er nog meer te zien bij deze Friends tentoonstelling. Scenes naspelen Zo hangt er tussen de twee appartementen een heel overzicht van alle kapsels van Rachel door de seizoenen heen. "Dat is natuurlijk voor veel kappers een grote inspiratie geweest", aldus woordvoerder Lotte Smits.

Verslaggever Samanta is fan van het eerste uur en kan het niet laten om in het appartement van Monica gelijk alle lades en kastjes op te trekken. Daar stuit ze op de bekende trifle-taart van Rachel, die ze in de serie tijdens Thanksgiving maakte. Een fan-favorite aflevering. De hele set nodigt uit om overal foto's te nemen en scenes na te spelen. Dus voor de fans van het eerste uur, of personen van wie de Instagram wel een boost kan gebruiken, is dit een uitgelezen kans.

