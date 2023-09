Versierde viskotters en straten: Den Oever is klaar voor Flora en Visserijdagen

Den Oever is klaar voor een weekend vol gezelligheid, bier en natuurlijk veel vis tijdens de Flora en Visserijdagen. Ondanks de vele tegenslagen waar de visserijsector op dit moment mee te maken heeft, is iedereen positief gestemd om er zoals altijd weer een onvergetelijk weekend van te maken.

Voor Daan Hermans (30) uit Den Oever is de Flora hét feest van het jaar. De visserman is normaal gesproken het grootste deel van de week op zee, maar bleef de dagen voor het grote feest in zijn dorp toch maar in de haven. "We hadden nog wat klusjes en onderhoud en hebben de kotter mooi in de verf gezet", vertelt Hermans.

Samen met zijn vader André is Daan deze week dus druk in de weer geweest om wat werkzaamheden te verrichten aan hun WR98. En de mannen zijn precies op tijd klaar. Op donderdag worden er nog even wat vlaggetjes opgehangen aan de kotter en vanaf vandaag barst het feest los.

Versierde straten

Maar niet alleen de kotters zien eruit om door een ringetje te halen. Iedereen uit Den Oever doet zijn best om het dorp dit weekend nog ietsje meer te laten stralen. Bijvoorbeeld door de vele versierde straten, waar ook een prijs mee te winnen valt.

In onderstaande video is te zien hoe Den Oever zich klaarmaakt voor de Flora en Visserijdagen (tekst gaat verder onder de video).