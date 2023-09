Verborgen tunnel tussen Hilversumse studio's te zien tijdens open monumentendag

Maar weinig mensen weten dat hij er is. De tunnel onder het Melkpad in Hilversum tussen Theater & Studio de Vioolkist en het voormalige AVRO pand aan de overkant van de weg. De studio is een Rijksmonument. En tijdens de open monumentendagen kan iedereen een kijkje komen nemen. En dat is komend weekeinde.

In 1936 werd het AVRO-studiocomplex aan de ’s-Gravelandseweg in gebruik genomen. De architecten Ben Merkelbach en Charles Karsten ontwierpen een modern studiogebouw in een zakelijk expressionistische bouwstijl.

Een tweede studio werd in 1940 aan de overzijde van het Melkpad in gebruik genomen. In 2000 vertrok de AVRO uit het studiocomplex dat sindsdien in gebruik is door verschillende organisaties.

Uitbreiding

Al na een jaar moest de studio worden uitgebreid. Aan de overkant van het Melkpad ontwierpen Merkelbach en Karsten een tweede studiogebouw dat vanwege de akoestiek de vorm van de klankkast van een viool kreeg. Studio 2 werd in 1940 in gebruik genomen. Via een tunnel onder het Melkpad werden de twee gebouwen met elkaar verbonden.

Studio 2, de Vioolkist, is in 2002 aangewezen als Rijksmonument. De studio en de tunnel zijn te bezoeken tijdens de open monumentendagen op zaterdag en zondag.