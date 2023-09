De laatste dag voor Gerda's tabak-en gemakszaak in Zaandijk is niet zomaar voorbijgegaan. GBS Tabak & Gemak opende in 2010, maar sluit nu voorgoed haar deuren. Klanten namen in mineur afscheid met bloemen en cadeautjes: "Het is niet zomaar een ondernemer die weggaat. De zaak heeft een buurtfunctie die eigenlijk behouden zou moeten blijven."

Bloemen en tranen, klanten nemen afscheid van Gerda's geliefde tabakszaak - NH Nieuws

"Ze schrokken toen ze hoorden dat ik ermee zou stoppen", vertelt Gerda Swart over haar vaste klanten. "Heel veel mensen hebben lief en leed gedeeld hier. Ze vinden het niet leuk." Er staat een grote renovatie op de planning in de Rode Buurt in Zaandijk, waar de winkel midden tussen de huizen is gelegen. Na een lange aanloop bleek de renovatie van het pand van Gerda een half jaar langer te duren dan eerder gedacht. Daarnaast heeft Gerda te maken met wetgeving die het lastig maakt een pakketpunt te hebben in dezelfde ruimte als waar ze sigaren verkoopt. Eerder kreeg ze al een boete van 1.800 euro van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), waar ze er vanzelfsprekend niet meer van wil krijgen. Veel aanloop "Ik heb na die boete besloten: 'dit is ondoenlijk'. Het is een emotionele beslissing, maar ik sta er nu wel achter", zegt Gerda. Ze krijgt veel bezoek op de laatste dag dat de winkel open is. Klanten maken praatjes, zeggen dat ze haar wel van haar laatste voorraad af willen helpen en drukken bloemen in haar handen. "Het valt niet mee om je hoofd boven water te houden", zegt één van hen meelevend. "Voor de ondernemer is het niet leuk meer."

Er verdwijnen meer fysieke punten in Nederland waar je tabaksproducten kan kopen. Op 1 januari 2023 waren er volgens het CBS nog 1317 tabakszaken volgens het CBS. in Nederland. Dat waren er 2,5% minder dan het jaar ervoor.

Tot twee keer toe werd de zaak overvallen de afgelopen jaren. De eerste keer in 2019 – Gerda werd toen vastgebonden door drie jonge mannen – en de tweede keer in 2021. "Maar ik wilde me niet laten kennen. Ik dacht: 'hier ga ik toch niet voor stoppen?'" Ze is trots op wat ze heeft bereikt: "Ondanks dat dit niet aan een doorgaande route zit, dacht ik dat ik hier een authentiek winkeltje van kon maken waarvoor mensen zouden omrijden. Nou, dat is hartstikke gelukt."

NH Nieuws