BMW ramt woning in Hoogkarspel en beschadigt twee geparkeerde auto's

Aan de Streekweg in Hoogkarspel is donderdagavond een auto tegen een woonhuis geknald. Door de flinke klap heeft de woning schade opgelopen.

Op foto's is te zien dat de automobilist eerder een brievenbus raakte, en niet veel verderop een lantaarnpaal. Bij de woning is de auto vervolgens tot stilstand gekomen. Naast de BMW raakten ook twee naast geparkeerde auto's voor het huis beschadigd.

Het is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, en of er gewonden zijn gevallen. De politie is tot gisteravond laat bezig geweest met onderzoek.