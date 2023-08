Waterleiding op Aalsmeerse dijk voor tweede keer deze week lek: wat is er aan de hand?

Door een gesprongen waterleiding is gisteravond aan de Geijlwijckerweg in Aalsmeer een flink waterballet ontstaan. En dat was niet de eerste keer deze week: ook maandagavond liep het fietspad nabij de Stommeermolen onder en had de brandweer grote moeite om het lek in de bovengrondse leiding te dichten. NH zocht uit wat er aan de hand is.