Sterrenwacht Copernicus viert vijftigjarig bestaan met nieuwe expositie

Ze kijken er nu eens niet naar boven, maar naar zichzelf: sterrenwacht Copernicus in Overveen viert haar vijftigjarig jubileum. Dat wordt gevierd met een vernieuwde expositieruimte en vanavond is er een speciale open avond waar je naar Saturnus kunt kijken.

.De sterrenwacht is vijftig jaar gelden opgezet door een groep van enthousiastelingen die vond dat er een sterrenwacht in de omgeving moest komen. Die koepel zoals die er nu nog is, was er toen ook al, alleen stond deze op een andere plek.

"Het is ooit begonnen in Haarlem-Noord, in het najaar van 1973", legt Hans Oosting, voorzitter van de stichting uit. "De sterrenwacht zat toen aan de Vergierdeweg, maar met de komst van het ziekenhuis daar is de sterrenwacht in 2004 hierheen verhuisd."

Geen trillingen

De huidige sterrenwacht huist op een terrein van PWN en is gebouwd op een oude waterkelder van dat bedrijf. "De betonkolom erop is zo gebouwd dat het er los van staat, om het op deze manier trillingsvrij te houden. Wanneer je door een telescoop kijkt, is het alsof je door een rietje tuurt. Het moet dus zo min mogelijk trillen", aldus Hans.

