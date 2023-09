Amsterdam aA nl Eén uitgevallen docent kan de school nog aan, maar twee? "Dat is meteen een probleem"

Met de start van het schooljaar worden veel basisscholen in Amsterdam meteen weer geconfronteerd met het lerarentekort. Veel scholen krijgen zelfs met kunst- en vliegwerk hun bezetting niet rond. De Indische Buurt School in Oost heeft probleem niet, maar één flinke griepgolf kan de boel weer flink overhoop gooien.

Het liefste wil schooldirecteur Sean Morrissey de bezetting - 'formatie' in vakjargon - een maand vóór de zomervakantie rond hebben. "Niet alleen voor de docenten, maar ook voor de kinderen. Die willen natuurlijk graag weten wie ze voor de klas hebben in het volgende schooljaar." Dat heeft Morrissey dit jaar niet gered; het werd twee weken later. Alsnog een hele prestatie, want zijn school moest op stel en sprong nog een onderwijzer vinden voor groep 7. Geen gemakkelijke opgave, want door heel het land kwam het basisonderwijs in totaal 823 fulltime leerkrachten tekort. Stress en sfeer Uiteindelijk viel de keuze op Marthein Smit. Die werd naar eigen zeggen 'met open armen' ontvangen: "Dat merkte ik zonder meer, ja." Het lerarentekort is volgens Smit ook merkbaar op de werkvloer, en dan niet alleen de stress die het oplevert. "Het tekort heeft meerdere kanten. Het is lastiger om aan teambuilding te doen, omdat mensen ook gemakkelijker van baan wisselen. Daardoor kunnen anderen denken 'blijf jij wel?'. Dat merk je in de dynamiek binnen een team." Hoe een school de sfeer binnen het lerarencorps waarborgt, had dan ook de bijzondere aandacht van Smit in de zoektocht naar een nieuwe aanstelling.

Onbevoegd voor de klas Ook met de nieuwe leerkracht heeft de Indische Buurt School niet alle roosterproblemen opgelost. "Daarom zetten we ook onderwijsassistenten voor de klas." Deze ondersteunen normaal gesproken het lerarenteam met ondersteunende taken, of groepjes kinderen apart extra les te geven. In de meeste gevallen hebben ze geen opleiding gehad tot docent.

Lerarenstaking Op basis- en middelbare scholen door heel het land wordt op 5 oktober geen les gegeven. Leraren staken die dag voor meer loonsverhoging. De vijf procent die de overheid biedt, is niet genoeg om de inflatie bij te benen. Morrissey: "Een beter passend salaris zou eerlijk zijn, ook voor onderwijsassistenten." Door het tekort krijgen die op meer en meer scholen steeds meer verantwoordelijkheden.

De school zet de assistenten met een gerust hart in, zegt Morrisey, maar: "Ik vind dit heel erg. Het lijkt gewoon te worden, maar we moeten blijven beseffen dat dit allerminst gewoon is." Over de toekomst is de directeur erg somber – het wordt ieder jaar erger, zegt hij.

Eén van de onderwijsassistenten op wie Morrissey dit jaar een beroep doet, is Sara Harderwijk. Die is blij met het vertrouwen: "Ik heb ook de ambitie om uiteindelijk zelf voor de klas te gaan staan." Harderwijk is gewend dat om 7.00 uur in de ochtend de telefoon gaat, met de vraag of ze die dag een klas kan overnemen. Dat is soms best balen voor de kinderen, die hun eigen leerkracht verwachten. "En vanuit het team is er de teleurstelling dat je de ondersteunende taken niet uit kan voeren.